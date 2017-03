Vejrfænomenet El Niño rammer Cubas udbud af cigarer

Relateret indhold Tilføj søgeagent Fidel Castro Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Fidel Castro

Efterspørgslen på cubanske cigarer stiger, men udbuddet kan ikke følge med.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Det caribiske land kæmper med at holde produktionen oppe efter en sløj høst, hvor vejrfænomenet El Niño har bragt både kraftig regn og forskudt tørke.



Det har skadet tobaksplanterne, som leverer Cubas fjerdestørste eksportvare - cigarer.



"Kvaliteten plejer at være bedre. Det har bare ikke den samme konsistens i år. Det er vejrets skyld," siger tobaksarbejder Mavelys Linares til Reuters' journalist i Havana.



Turister er vilde med cigarer



Stigende turisme har ellers fået efterspørgslen af de populære cigarer til at vokse. Især har USA's tilnærmelse til den gamle ærkefjende fået turisterne til at strømme til landet, og det gør cigarerne endnu mere populære.



Siden forholdet mellem de to lande er blevet bedre, er turismen steget med 13 procent.



Ovenikøbet har USA også hævet grænsen for, hvor mange cigarer man kan tage med tilbage fra Cuba.



Castros foretrukne cigar



Det er især nogle af de berømte Cohiba-cigarer, der ikke kan følge med. Cohiba var Cubas mangeårige leder Fidel Castros foretrukne mærke, indtil han lagde tobakken på hylden.



"Der har været begrænset med tobaksplanter til at lave Cohiba Behikes som følge af det dårlige år," siger David Savona, der er redaktør på magasinet Cigar Aficionado, til Reuters.



"Der synes også at være færre af bestemte store cigarer. Cohiba Esplendidos er svær at finde lige nu. Store cigarer har brug for et stort tobaksblad," siger David Savona.



3,1 mia. kr. i indtjening



Sidste år steg salget af cigarer i Cuba med fem procent. Det bragte indtjeningen op på 445 millioner dollar (cirka 3,1 milliarder kroner, red.).



El Niño er en lejlighedsvis ændring i det atmosfæriske system i den tropiske del af Stillehavet, som kan medføre en opvarmning af en del af Stillehavet.



Det kan medføre lokale vejrforhold, der er uforudsigelige og rækker fra tørke til hård regn.