Det sker i dag

Europæiske ledere mødes



Regeringsledere fra Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien mødes til topmøde på slottet Versailles uden for Paris. Mødets forventes bl.a. at handle om EU's fremtid - herunder Storbritanniens farvel, som for alvor skydes i gang med aktiveringen af den såkaldte artikel 50 inden udgangen af marts. Samtidig med topmødet er der møde mellem EUs udenrigsministre i Bruxelles.



Dom i sag om grusgravning



Retten i Glostrup afsiger dom i en sag, hvor et kendt entreprenørfirma kræves idømt en bøde på mindst halvanden million kroner for at grave grus i beskyttelseszonen omkring et fortidsminde i Hedehusene.



Konkurser i februar



Danmarks Statistik offentliggør tal for konkurser og tvangsauktioner i februar. Der var 174 konkurser i januar blandt aktive virksomheder mod 176 i december, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af tabte job steg dog markant.



Enkelte regnskaber tilbage



De fleste selskaber på børsen har nu aflagt regnskab. Dagen byder dog på årsrapporter fra grossistkoncernen Sanistål og palmeolieproducenten United International Enterprises. Resten af ugen byder også på en række mindre regnskaber.