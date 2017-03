Studie skønner 1200 vil dø før tid efter Volkswagens snyd

Over tusind vil dø før tid på grund af luftforurening fra 2,6 millioner biler fra Volkswagen solgt i Tyskland.



Det skønnes der i en rapport fra det amerikanske eliteuniversitet MIT.



Volkswagens biler har været udstyret med en snydesoftware. Den gjorde, at bilerne under test udsender mindre af de såkaldte NOx-gasser end ellers.



På grund af den ekstra udledning vil 1200 mennesker i Europa dø for tidligt og hver miste op mod et årti af deres liv som resultat af det øgede udslip, lyder det i rapporten.



De 2,6 millioner biler med snydesoftwaren blev solgt mellem 2008 og 2015.



Forskerne regner med, at cirka 60 procent af de personer, der vil blive påvirket af udledningen, er tyskere.



11 millioner biler med snyd



Men også folk i nabolandene er i farezonen. Der er primært tale om Polen, Frankrig og Tjekkiet.



Kæmpevirksomhedens omfattende snyd blev afsløret i september 2015, og skandalen blev kendt som dieselgate.



Volkswagen indrømmede efterfølgende, at i alt 11 millioner biler med dieselmotorer var udstyret med softwaren.



Sagen førte til milliardbøder, fyring af direktøren og et stort fald i aktiekursen.



Senest har Volkswagen i januar indgået forlig med USA på lidt over 30 milliarder danske kroner.



Den tyske producent har dog ikke solgt færre biler efter skandalen. Tværtimod indtog Volkswagen efter en årrække som nummer to eller tre på listen over mest sælgende bilmærker førstepladsen i december sidste år.



Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO dør millioner af mennesker hvert år af luftforening.



/ritzau/AFP