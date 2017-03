Det sker i dag

Fed-chefer taler i USA

I løbet af fredag amerikansk tid holder hele fem topfolk fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, taler.Her vil fokus selvfølgelig især være på Fed-chef Janet Yellen, der taler i Chicago kl. 19 dansk tid. Markedet er begyndt at indstille sig på, at der kan komme en renteforhøjelse allerede i marts og vil lede efter et hvert tegn på, om det er tilfældet.Fredag kommer også de endelige samlede tal for erhvervstilliden i eurozonen i februar. Allerede onsdag kom PMI-tallene for fremstillingssektoren: De steg 55,4 fra 55,2 i januar. Nu får vi se, om servicesektoren også viser fremgang.

Ledighed i januar

Der kommer tal for den danske arbejdsløshed i januar. I december steg bruttoledigheden en smule fra 4,2 til 4,3 pct. I alt var stigningen på 1300 fuldtidspersoner til i alt 114.600.London Stock Exchange aflægger regnskab for fjerde kvartal. Børskæmpen kom i fokus tidligere på ugen, da den meldte ud, at EU's konkurrencemyndigheder under Margrethe Vestager ser ud til at stille sig i vejen for den bebudede megafusion med den centraleuropæiske børskæmpe Deutsche Börse.