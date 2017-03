Præsident Donald Trump siger, han har "fuldstændig" tillid til sin omstridte justitsminister, Jeff Sessions.



Washington Post har afsløret, at Sessions havde to møder med Ruslands ambassadør i 2016. Det fortalte han imidlertid ikke under høringen, der førte til hans udnævnelse som justitsminister.



Her sagde han tværtimod, at han ikke talte med nogen russer i det forgangne år.



Trump siger, han ikke mener Sessions skal erklære sig inhabil i undersøgelse om Ruslands indblanding i USA.



Demokrater i USA's kongres anklager Sessions for at lyve over for Senatet.



/ritzau/Reuters