Ulrik Haagerup stopper som nyhedsdirektør i DR. Det oplyser DR.



Ifølge Politiken orienterer han netop nu statsradiofoniens medarbejdere om sin beslutning. Han oplyser selv på Twitter, at han skal være "Director of Constructive Institute" på Aarhus Universitet. Her starter han 1. september.



Haagerup har været nyhedsdirektør i DR de sidste ti år. Før det har han ifølge Politiken været forbi bl.a. Jyllands-Posten, først som undersøgende journalist og senere som chefredaktør, ligesom han har haft det øverste journalistiske ansvar for Nordjyske Medier.