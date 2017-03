Le Pen mister EU-beskyttelse i sag om IS-tweet

Den franske præsidentkandidat og leder af partiet Front National, Marine Le Pen, kan ikke slippe for at blive retsforfulgt i Frankrig for en to år gammel sag med henvisning til, at hun er medlem af Europa-Parlamentet.



Parlamentets plenarforsamling har torsdag stemt for at fratage Le Pen hendes parlamentariske immunitet i en konkret sag fra 2015.



Sagen handler om, at hun i december 2015 delte flere voldelige billeder på sociale medier.



Der er ingen forbindelse til et par mere nylige sager, hvor den franske anklagemyndighed efterforsker præsidentkandidaten i sager om misbrug af EU-Parlamentets midler.



