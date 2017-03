Relateret indhold Tilføj søgeagent EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer EU

Nordirerne skal til stemmeurnerne torsdag for at sammensætte en ny nationalforsamling i Belfast, hovedstaden i den britiske provins.



Et planlagt valg var ellers kun ti måneder væk. Men anklager om korruption og udløbere af den britiske folkeafstemning om at melde sig ud af EU, har skabt et politisk dødvande.



De to store blokke er de protestantiske unionister i Democratic Unionist Party (DUP), der ønsker britisk overherredømme i Nordirland, og så de irske nationalister i det katolske Sinn Fein.



Brexitafstemningen har ifølge iagttagere øget splittelsen mellem de to blokke, fordi Sinn Fein nu frygter, at der kan komme grænser mellem Nordirland og det katolske Irland efter afstemningen.



Unionisterne frygter omvendt, at de irske nationalister vil skubbe mere på for at indlemme Nordirland i republikken Irland.



I januar kollapsede den skrøbelige koalition mellem DUP og Sinn Fein helt, da førsteminister Arlene Foster fra DUP afviste at gå af i forbindelse med beskyldninger om korruption i en sag om varmetilskud.



Meningsmålinger og kommentatorer forudser, at når resultatet af dagens valg offentliggøres 4. marts, vil det vise, at nationalforsamlingen er lige så fastlåst som hidtil.



- Jeg er mere pessimistisk end optimistisk med udsigten til, at DUP og Sinn Fein kan vende tilbage til et regeringssamarbejde hurtigt, siger Jonathan Tonge, politisk ekspert på Nordirland ved Liverpool University.



Sinn Feins viceførsteminister, Martin McGuinness, forlod sin post i forbindelse med krisen i januar. Han genopstiller ikke på grund af skrantende helbred.



Hans efterfølger som Nordirlands leder af Sinn Fein er Michelle O'Neill.



Hvis DUP og Sinn Fein bliver de to største partier, som målingerne siger, og de ikke kan enes om en samlingsregering i provinsen inden for tre uger, vil provinsregeringens beføjelser formentlig vende tilbage centralregeringen i London, den britiske hovedstad.



/ritzau/AFP