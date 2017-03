Danfoss øger omsætningen og tjener 2,9 mia kr

Relateret indhold Tilføj søgeagent Danfoss Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Danfoss

Danfoss-koncernen har lagt godt 1 mia. kr. til toplinjen, som nu er på 39,2 mia. Nettoresultatt blev i 2016 øget med 13 pct. og når 2,9 mia. kr.



Danfoss øgede i fjor sin omsætning med godt 6 pct., og har øget sin markedsandel i kraft af ikke mindst opkøb.



""Vi udnytter vores robuste finansielle position til at skabe vækst og gribe de muligheder, som digitalisering rummer. Det er vi lykkedes rigtig godt med i 2016, hvor vi er vokset hurtigere end vores markeder. Købet af to virksomheder, Sondex og White Drive Products, er med til yderligere at løfte vores markedsandel. Samtidig skruer vi betydeligt op for udviklingen af nye digitale løsninger," siger Niels B. Christiansen, Danfoss' koncernchef.



Han advarer dog om, at markedet generelt er svagt.



"Meget tyder på, at den beskedne globale vækst fortsætter i 2017. Men vi står godt rustet til en fremtid, hvor energieffektive teknologier spiller en hovedrolle i arbejdet med klimaaftalen efter COP 21 fra Paris. Det er et langsigtet perspektiv, men investeringerne er på vej. Derfor skal Danfoss fortsat vokse mere end markederne generelt, og vi holder fast i et højt investeringsniveau i innovation til gavn for vores kunder. Vi prioriterer langsigtet og forbedrer løbende vores markedsposition gennem vækstinitiativer, digitalisering og opkøb," siger Niels B. Christiansen.



I 2016 steg omsætningen med 1,2 mia. kr. til 39,2 mia. kr., svarende til en vækst på 6% i lokal valuta.



Omsætningen voksede blandt andet i Europa, der er Danfoss' største marked. Men også i Kina og på dele af det nordamerikanske marked var udviklingen positiv, ligesom der året igennem fortsat var stærk vækst i Indien. Indtjeningen før renter og skat blev løftet med 4 pct. til 4,3 mia. kr., så driftsmarginen steg marginalt til næsten 11 pct.



Nettoresultatet landede på 2,9 mia. kr., hvilket er 13 pct. bedre end i 2015.



Vi forventer at fastholde eller udbygge vores markedsandele og samtidig fastholde en profitabilitet målt som margin på niveau med 2016 efter betydelige investeringer i digitalisering.