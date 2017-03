Det danske obligationsmarked ventes torsdag at åbne tæt på uændret efter pæne rentestigninger i onsdagens handel, hvor stigende forventninger til endnu en renteforhøjelse af Federal Reserve, når den amerikanske centralbank holder møde i midten af marts, var med til at presse obligationskurserne ned.



Renten på den danske statsobligation med udløb i 2027 endte onsdag med at stige med 7 basispoint til 0,55 pct. Renten steg stille og roligt hen over dagen i takt med, at det blev slået mere og mere fast, at den amerikanske økonomi er på rette spor - og at en amerikansk rentestigning kan være lige om hjørnet.



En tilsvarende udvikling udvikling kunne man se på det amerikanske obligationsmarked. Ved lukketid i New York var den tiårige amerikanske statsobligationsrente steget 7 basispoint til 2,45 pct., og den toårige amerikanske nåede med 1,28 pct. desuden det højeste niveau siden august 2009.



Flere fremtrædende medlemmer hos den amerikanske centralbank har de seneste dage med udtalelser varmet op til en snarlig renteforhøjelse. Blandt andet noterede New York Feds topchef, William Dudley, der har permanent stemmeret i Federal Open Markets Committee, onsdag, at scenariet for en snarlig stramning af pengepolitikken er blevet "langt mere overbevisende."



- Kommentaren fra Dudley kom helt uventet. Han må have følt, han havde brug for at få sit budskab ud med stor gennemslagskraft. Og markedet tog det meget alvorligt, siger rentestrateg Bruno Braizinha fra Societe Generale til Reuters.



Williams' kommentar blev ekkoet af San Francisco Fed-chef John Williams, der vurderede, at en renteforhøjelse står højt på dagsordenen og vil blive alvorligt overvejet på det pengepolitiske møde i marts på grund af den nuværende fulde beskæftigelse og den accelererende inflation.



Torsdag morgen ligger den tiårige amerikanske rente i 2,46 pct. på markedet i Tokyo. Det var også niveauet, da de danske handlere gik hjem onsdag eftermiddag.



Markedsdeltagerne kan torsdag se frem til et flashestimat for inflationsudviklingen i eurozonen i februar. Ifølge Bloomberg News venter analytikerne at se en stigning i inflationen til 2,0 pct. fra 1,8 pct. måneden før. Kerneforbrugerpriserne ventes dog at stige lidt mere moderat med 0,9 pct.



/ritzau/FINANS