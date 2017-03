Det skriver medierne: IT-rigmand skyder penge i Plenti

Berlingske Business



Erfaren investor smider et stort beløb i Plenti



Det nye mobilselskab Plenti har på under ét år rundet 55.000 kunder og får nu opbakning fra den meget erfarne tele- og it-investor, Preben Damgaard, der træder ind i bestyrelsen og sikrer penge til at fordoble kundetallet i år. (Side 3)



Rekordregnskab fra statens hotteste frasalgskandidat



Midt i regeringens overvejelser om at sælge statsejede Danske Spil, lander spilfirmaet sit bedste regnskab nogensinde. Det var især EM i fodbold og De Olympiske Lege i Brasilien, der trak op i omsætningen. (Side 12)



Stort valgnederlag til gruppen af kritiske Nykredit-kunder



Protestgruppen Consum måtte tirsdag aften forlade første halvleg af 2017-valget til Foreningen Nykredits repræsentantskab uden at have fået stemt en eneste af de seks opstillede kandidater ind. (Side 14)



Jyllands-Posten Erhverv



Kommuner beskyldt for heksejagt mod KMD



Midt i afgørende forhandlinger om stærkt forsinkede støttesystemer giver et advokatnotat kommunerne grønt lys til at udelukke KMD fra fremtidige it-projekter. Udviklingen får interesseorganisationen Dansk Erhverv til at kritisere kommunerne for ufine forhandlingstricks. (Forside, side 6-7)



Arla brager frem på fjerne markeder



Mens Arlas salg i Europa blev blæst baglæns i 2016, fortsætter mejerikoncernen med at accelerere på en række fjerne vækstmarkeder. En helt forrygende udvikling, mener topchef Peder Tuborgh. (Side 3)



Sydbank skal ruste sig til den næste nedtur



Sydbank administrerende direktør, Karen Frøsig, glæder sig over et meget tilfredsstillende regnskab for 2017. Men det får hende ikke til at hvile på laurbærrene. (Side 8)



Børsen



Novo Nordisk kunne ikke giv Jakob Riis nok



Jakob Riis var ikke tilfreds med at være Novos vigtige USA-direktør, han ville være selskabets boss. Derfor skifter han til Falck. "Der var ikke noget, Novo Nordisk kunne give mig ud over CEO-rollen, og den fik jeg ikke," siger han. Investor mener, at Novo nu eksekverer plan B. (Forside, side 6-8)



Tidligere Hafnia-direktør i ny konkurs



Manden, der blev udråbt til hovedskurk i en af dansk erhvervslivs største skandaler, tidligere topchef i forsikringskoncernen Hafnia, Per Villum Hansen, er gået konkurs med to vindmølleselskaber. (Side 9)



Dansk OTC dropper planer om børsnotering



Kapitalfirmaet Dansk OTC skal alligevel ikke på børsen. For tre måneder siden forlød det ellers, at planerne var fremskredne. Dansk OTC skulle have været en del af et rågivningshus, der ville blive samlet i det tomme selskab Network Capital Group Holding (NCGH), der allerede er børsnoteret. (Side 12)



Fonde vil sælge genrejst Skælskør-firma



Kapitalfondene bag isoleringskoncernen Norisol, der har været ramt af stor nedgang, har sat selskabet til salg. Det bekræfter selskabets formand. (Side 15)



/ritzau/FINANS