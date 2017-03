Relateret indhold Tilføj søgeagent Islamisk Stat Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Islamisk Stat

Russiske kampfly har tirsdag bombet styrker, der er blevet støtte af USA, nær byen al-Bab i det nordlige Syrien.



Bombningerne blev stoppet, da det amerikanske militær henvendte sig til russerne og bad dem stoppe.



Det oplyser generalløjtnant Stephen Townsend, der er leder af den amerikansk støttede indsats mod Islamisk Stat, onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Ifølge den amerikanske officer troede de russiske fly, at de angreb styrker fra Islamisk Stat.



- (Tirsdag) havde vi nogle russiske fly og nogle af regimets fly, der bombede landsbyer, som de troede var under Islamisk Stats kontrol, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.



På jorden var det derimod styrker fra en USA-støttet gruppe, der befandt sig i landsbyerne. Der var ifølge Stephen Townsend "enkelte" ofre.



Han tilføjer ifølge AFP, at amerikansk specialstyrker var mindre en fem kilometer fra nogle af de landsbyer, der blev bombet.



Kampflyenes angreb stoppede, efter at det amerikanske militær tog kontakt til russerne på en særlig hotline.



/ritzau/