Det skriver medierne: PFA kan sprænge alliance med banker

Berlingske Business



Nets-chef ønsker fokus på fremtiden



Bo Nilsson, topchef i Nets, vil gerne rette opmærksomheden mod driften i virksomheden, der blandt andet ejer Dankortet. Det siger han efter et år, hvor megen debat har handlet om Nets' enorme bonusprogram. (Side 4)



Ejere af auktionshuse byder på egne auktioner



Ledere og ejere af Danmarks største auktionshuse byder med på auktioner i eget hus. Det kan de, fordi auktionsbranchen mangler regulering. Investeringsøkonom finder det urovækkende især, når man er børsnoteret som Lauritz.com. (Side 8-9)



Ekspert ser valg i Nykredit som vigtig strømpil



Lige nu kæmper protestgruppen Consum for at kapre flere pladser ved repræsentantskabsvalget i Foreningen Nykredit. Ifølge finansekspert Lars Krull kan det hæmme dynamikken i repræsentantskabet, hvis det lykkes. (Side 10)



Jyllands-Posten Erhverv



PFA's ambitioner kan sprænge alliance med banker



Pensionskæmpen PFA's planer om at sætte fuld damp under PFA Bank skaber uro blandt de banker, som sammen med PFA ejer Letpension. De frygter, at PFA vil gå ind og skumme de gode kunder, når de går på pension. Uroen kan sprænge alliancen og sende bankerne i favnen på et rivaliserende pensionsselskab. (Forside, side 6-7)



IC Group skruer ned - igen



For anden gang i indeværende regnskabsår ser ledelsen i IC Group sig nødsaget til at nedjustere forventningerne. Årsagen forklares blandt andet med et svigtende salg i Tiger of Sweden. (Side 4)



Overskud i Nets næste gang



Transformationen af Nets kører på skinner, toplinjen vokser og næste gang er der overskud. Det lover administrerende direktør Bo Nilsson efter tirsdag morgens første fulde regnskab som børsnoteret selskab. (Side 9)



Børsen



Silicon Valley-guruer åbner fremtidscenter på Nørrebro



En af Silicon Valleys teknologiske spydspidser, Singularity University, åbner sin første store satsning udenfor USA på Nørrebro i København, hvor direktør Laila Pawlak står i spidsen for et innovations- og uddannelsescenter. Det er kæmpestort for Danmark, mener minister. Danske Bank vil sende flere hundrede på kursus. (Forside, side 6-7)



Novo Nordisk ramt af kæmpe databommert



Novo Nordisk er ved en fejl kommet til at offentliggøre 95.000 jobansøgeres informationer på hjemmesiden. Det drejer sig om, at "ikke-følsomme" data som navn, telefonnummer og e-mailadresse. (Side 9)



Vestas-leverandør giver overskud for første gang



På fire år tabte Titan Wind Energy mere end 40 mio. kr., men nu har den kinesiske Vestas-leverandør, der kom til Danmark i 2012, endelig vendt forretningen. Titan Wind er blandt Kinas største producenter af vindmølletårne og etablerede sig i 2012 i Danmark for at komme tæt på Vestas og Siemens Wind Power. (Side 13)



