Sydkorea vil suspendere Nordkoreas FN-plads efter giftdrab

Står det til Sydkorea, skal Nordkorea sendes uden for døren af FN.



Den sydkoreanske udenrigsminister opfordrer FN til at suspendere nabolandets plads i fællesskabet i kølvandet på et giftdrab på Kim Jong-nam. Han er halvbror til Nordkoreas leder, Kim Jong-un.



Sydkorea mener, at drabet er bevis for kæmpe lagre med kemiske våben.



- Nordkorea har angiveligt ikke gram, men tusindvis af ton kemiske våben såsom nervegiften VX spredt ud over hele landet, siger udenrigsminister Yun Byung-se.



- Det seneste attentat er en brat opvågnen til os alle om Nordkoreas kapacitet med kemiske våben og landets intention om faktisk at bruge dem, siger han.



Drabet på Kim Jong-nam blev ifølge myndighederne i Malaysia begået med nervegiften VX. Det skete i lufthavnen i Kuala Lumpur. Der spekuleres i, om drabet blev udført på ordre fra det nordkoreanske styre.



Ifølge Sydkorea må der "kollektive tiltag" i brug for at sende et kraftigt signal til nordkoreanerne.



- Det kunne være at suspendere Nordkoreas rettigheder og privilegier som FN-medlemskab, siger Yun Byung-se og omtaler det isolerede naboland som en "serie-regelbryder".



En indonesisk kvinde og en vietnamesisk kvinde vil blive sigtet for at have dræbt Kim Jong-nam. Det oplyste anklagemyndigheden i Malaysia tirsdag.



En obduktion har vist, at den nordkoreanske leders halvbror døde i løbet af 15-20 minutter, efter at han blev smurt i ansigtet med giften VX.



- Blot få gram VX er nok til at begå massemord, siger Yun Byung-se for at understrege behovet for international handling.



Nordkorea har været medlem af FN siden 1991.



/ritzau/Reuters