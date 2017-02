Politi stormer 20 steder i Berlin med tråde til juleangreb

Relateret indhold Tilføj søgeagent Islamisk Stat Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Islamisk Stat

Tysk politi har tirsdag morgen ransaget mere end 20 forskellige steder i Berlin.



Der er tale om både lejligheder, virksomheder og fængselsceller, der alle menes at have en forbindelse til en organisation bag en berygtet moské.



Det oplyser tyske myndigheder i en skriftlig meddelelse.



I moskéen kom blandt andre en tunesisk mand, der stod bag et lastbilangreb mod et julemarked i den tyske hovedstad kort før jul.



460 tyske betjente har taget del i at gennemsøge de i alt 24 steder i Berlin siden klokken 6. Der skulle være tale om to virksomheders lokaler, seks celler i to forskellige fængsler samt en række lejligheder.



Moskéen er tidligere blevet lukket ned. Det skete i sidste uge, fremgår det af beskeder klistret fast på moskéens døre til bederummene.



Ifølge myndighederne var bygningen et mødested for ekstremister. Moskéen samlede angiveligt også penge ind, der skulle sendes til Islamisk Stat i Syrien.



Siden 2015 har myndighederne forsøgt at få lukket moskéen. Men forbuddet blev forsinket, da sagsbehandleren blev syg.



Da det kom frem, at gerningsmanden bag angrebet mod et julemarked havde haft sin gang på stedet, begyndte arbejdet med at få lukket moskéen igen at rulle.



12 personer mistede livet ved angrebet 19. december.



