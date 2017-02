Det skriver medierne: Borgmestre kritiserer KMD

Jyllands-Posten erhverv



Mere kritik af KMD



Flere af landets borgmestre langer nu ud efter den i forvejen hårdt kritiserede it-kæmpe KMD.



Det er bl.a. Høje Taastrups borgmester, Michael Ziegler, som fortæller, at frustrationerne er så store, at det løbende overvejes at fyre KMD.



Også i Aarhus, Randers og Odense er der frustration over KMD.



PFA-direktør: Topchefer skal blande sig politisk



Ifølge pensionskassen PFA's adm. direktør, Allan Polack, er danske topchefer for passive, når det kommer til politiske debatter.



Han mener, at topcheferne skal turde tale politik, hvis de vil modarbejde et ulmende oprør med eliten.



Familiernes indkomst i Nordsjælland tordner frem - andre steder står den stille



Det seneste årti har danskerne generelt fået flere penge mellem hænderne. Men der er stor geografisk forskel på, hvor stor stigningen har været.



I Gentofte har familierne det seneste årti oplevet landets største indkomststigning på 28,2 pct., mens tallet i Ishøj Kommune er på 1,6 pct.



EY bryder advokaternes konkurs-monopol



I mange år har advokaterne siddet tungt på posten som kurator i de danske konkursboer.



Men for nylig blev Lisa Bo Larsen, partner i revisionshuset EY, udpeget til at behandle konkursboet efter smartphoneselskabet ID2ME A/S.



Hun er den første ikke-advokat, som udpeges til sådan en opgave.



Lisa Bo Larsen har tidligere behandlet en lang række konkursboer som partner i advokatselskab Kromann Reumert.



Iværksætter scorer 119 mio på Pandora-salg



Claus Jakobsen har skabt et væksteventyr på at distribuere Pandora-smykker i det sydlige Afrika.



Pandora har nu købt hans virksomhed for 119 mio. kr.



Smykkekæmpen har gjort det samme med en lang række øvrige distributører verden over.



Stadil og bortvist Hummel-chef kæmpede om bonus i 2013



Et slagsmål mellem familien Stadil, som ejer Hummel, og tøjselskabets tidligere direktør, Søren Schriver, slog i sidste uge ud i fuld offentlighed.



Men slagsmålet er ikke det første af sin karakter mellem partnerne.



Allerede i 2013 kæmpede parterne om en bonus, som Søren Schriver mente at have krav på.