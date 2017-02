Den tidligere republikanske præsident George W. Bush kritiserer i et interview til NBC, at præsident Donald Trump kalder medierne "fjender af folket".



Medierne er helt nødvendige for demokratiet, siger Bush og advarer Trump om, at "magt kan være stærkt vanedannende".



Bush, der selv havde hårde konfrontationer med pressen som præsident, mener, at Trump skal passe på sit ordvalg.



- Jeg anser medierne for at være uundværlige for demokratiet. At vi behøver medierne for at stille sådan nogen som mig til regnskab, fortæller han NBCs program Today.



Trump brugte senest på et konservativt møde betegnelsen "fjender af folket" om medier som New York Times, CNN, Los Angeles Times og BBC.



Han er blevet kritiseret for at føre sig frem som en autoritær leder.



Grunden til, at Trump angriber medierne, er lækkede oplysninger fra efterretningsfolk. De fortæller at Trump-lejren havde tætte forbindelser til Rusland under valgkampen.



Trump har valgt at betegne det som "falske nyheder". Hans nærmeste rådgiver, Steve Bannon, omtaler medierne som "oppositionspartiet".



Bush er ikke enig med sin republikanske præsidentkollega.



- Magt kan være stærkt vanedannede, og det kan være nedbrydende, og det er vigtigt for medierne at stille folk, der misbruger deres magt, til regnskab, siger han.



Bush mener, at Trump med sine kommentarer undergraver USA's bestræbelser på at fremme demokrati og en fri presse andre steder i verden.



