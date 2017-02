Den Demokratiske Republik Congo har besluttet at benåde nordmanden Joshua French, der har afsonet knap otte år for drab.



Det rapporterer den norske tv-station NRK.



- Joshua French vil blive sat fri, siger landets justitsminister, Alexis Thambwe Mwamba, til NRK.



Løsladelsen kan ske i løbet af alt fra en uge til nogle måneder. Men justitsministeren garanterer, at det vil ske i løbet af 2017.



Meldingen om, at nordmanden benådes, vækker håb hos udenrigsminister Børge Brende.



Men han siger, at sagen ikke er løst, før French er hjemme igen.



- Dette er en krævende sag, som ikke er løst, før Joshua French er ude af Congo, skriver Brende på Twitter.



Moren, Kari Hilde French, siger til avisen VG, at hun ikke har fået bekræftet, at sønnen vil blive benådet.



Der er fortsat en del procedurer, som skal på plads, før benådningen kan underskrives. Beslutningen er ifølge NRK truffet af hensyn til French' mor.



Joshua French blev i 2009 anholdt sammen med samarbejdspartneren og vennen Tjostolv Moland, efter at deres chauffør blev fundet dræbt. De var mistænkt for at have myrdet chaufføren.



Året efter blev de ved en domstol dømt skyldige i spionage, ulovlig våbenbesiddelse og drab. Begge blev dømt til døden.



Moland blev i 2013 fundet død i fængselscellen, som han delte med French.



Først sagde politiet i Den Demokratiske Republik Congo, at han havde taget sit eget liv. Senere valgte myndighederne at tiltale Joshua French for at have dræbt kammeraten.



Han blev ved en domstol i Kinshasa idømt livstid for drabet i februar 2014.



Frenchs mor siger til VG, at hun flere gange har troet, at sønnen ville blive benådet, men at hun var begyndt at tvivle på, om det nogensinde ville ske.



- Nu orker jeg ikke flere skuffelser, sagde hun sidste år til VG.



Men efter NRK's oplysninger tirsdag fatter hun nyt håb, siger hun.



/ritzau/NTB