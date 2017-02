Præsident Donald Trump ønsker at øge det amerikanske forsvarsbudget med 54 milliarder dollar eller 378 milliarder kroner, oplyser en embedsmand.



Det skal blandt andet ske ved at spare på internationale opgaver og andre former for ikkemilitære udgifter.



USA har i forvejen et forsvarsbudget, der er flere gange større end alle de øvrige stormagters.



Hvis Trumps forslag om at øge militærbudgettet med 378 milliarder kroner vedtages af Kongressen, vil det svare til en forøgelse på 10 procent. Det siger embedsmanden, der ønsker at være anonym.



Trump ventes at præsentere sit forslag, når han tirsdag taler til medlemmerne i Kongressen.



