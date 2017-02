Nets fremlægger årsrapport



Nets fremlægger sin første årsrapport siden børsnoteringen sidste efterår. Frygten for, at konkurrenter vil tage markedsandele og presse priserne hos betalingsgiganten, har holdt selskabets aktiekurs nede på et niveau markant under noteringskursen. Tirsdag finder vi ud af, om der er nogen indikationer på vigende vækst i koncernens regnskab.



IC Group aflægger regnskab



Tøjkoncernen IC Group, der har skævt regnskabsår, aflægger regnskab for andet kvartal. Regnskabet forventes dog først at blive sendt ud kl. 18.



Vigtige nøgletal fra USA



I løbet af eftermiddagen og aftenen dansk tid kommer et væld af nøgletal fra USA. Blandt de vigtigste er den anden opgørelse af BNP-væksten i USA. Derudover kommer bl.a. forbrugertillidstal for februar, tal for erhvervstillid og lagertal for januar.



Nyt om inflation i eurozonen



Tirsdag kommer desuden det første estimat af udviklingen i forbrugerpriserne i Eurozonen i februar. Januar var den første måned i fire år, hvor alle lande oplevede stigende priser i forhold til året før. Inflationen er dog stadig meget forskellige i eurolandene. I Tyskland var inflationen 1,9 pct., mens den kun var 0,2 pct. i Irland.