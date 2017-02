Aktier: Længste rekordrække siden 1987 står til at slutte

Efter 11 dage med rekord på rekord i det amerikanske Dow Jones-indeks er festen foreløbig sat på pause.



Indekset, der består af 30 af de største aktier i USA, har haft sin længste rekordstime siden 1987, men falder mandag fra åbningen 0,1 pct., og også S&P 500 og Nasdaq starter ugen i rødt med fald på 0,1-0,2 pct.



- Markedsaktiviteten peger i retning af en blandet dag på markedet, mens investorerne venter på vigtige begivenheder senere på ugen, skriver Peter Cardillo, cheføkonom hos First Standard Financial i en kommentar ifølge Reuters.



På de store linjer er investorerne afventende frem mod tirsdagens tale fra Donald Trump. Her kan der komme nyt om præsidentens planer for skatteområdet, hvor han for nylig har lovet markante lettelser.



Desuden vil sandsynligvis også komme nyheder om republikanerens planer for sundhedsområdet, efter at han har skrottet Obamacare.



Bag sig har investorerne et blandet nøgletal i form af varige goder, der viser salget over blandt andet biler, møbler og computere.



Salget steg med 1,8 pct. i januar sammenlignet med december, og det var bedre end ventet, da økonomer adspurgt af Bloomberg havde regnet med en fremgang på 1,6 pct.



Men tager man transport ud af regnestykket, faldt salget med 0,2 pct. i årets første måned mod en ventet stigning på 0,5 pct.



Blandt selskaberne er der fokus på auktionshuset Sotheby's, som har offentliggjort regnskab.



Selskabets toplinje lød på 309 mio. dollar i fjerde kvartal, mens analytikerne havde spået en omsætning på 269 mio. dollar ifølge Bloomberg.



Den samme historie kan fortælles om bundlinjen, hvor overskuddet på 1,35 dollar per aktie slog selv det mest optimistiske estimat på 1,20 dollar. Aktien stiger hele 10 pct.



Tal har der også været fra selskabet Shutterstock, der tjener sine penge på at sælge standardbilleder - stock photos - af motiver som glade børn og dyr.



Selskabet kom ud af fjerde kvartal med en indtjening på 0,42 dollar, mens analytikerne havde spået et overskud på 0,45 dollar - dog med stor spredning mellem estimaterne.



Samtidig er forventningerne til 2017 lavere end analytikernes på både salg og indtjening. Aktien falder hele 12 pct. fra start.



/ritzau/FINANS