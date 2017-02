Vigtig milepæl er nået i kampen for at generobre Mosul

Relateret indhold Artikler

Irakiske styrker er nået en afgørende milepæl i offensiven mod den vestlige del af byen Mosul, der er besat af Islamisk Stat.



De har genvundet kontrollen med en bro over floden Tigris, der deler den besatte by i to. Det oplyser irakisk militær.



- Irakiske specialstyrker og føderalt politi har befriet Jawsaq-kvarteret og har nu kontrol over den vestlige ende af den fjerde bro, siger brigadegeneral Yahya Rasool, der er talsmand for styrkernes fælles kommandocentral.



- Det betyder, at vi har kontrol over begge sider af broen, tilføjer han.



Den fjerde bro er den sydligste af i alt fem broer, som alle er ødelagte og ubrugelige.



Men det vil nu være muligt for ingeniører at bygge en flydebro, så forsyninger kan komme ind i byen, der har været besat siden 2014.



I januar blev den østlige del af Mosul befriet, efter at irakiske styrker med hjælp fra en amerikanskledet koalition iværksatte en offensiv i efteråret 2016.



Offensiven mod den vestlige bydel har været i gang i lidt over en uge. To kvarterer er allerede blevet generobret af styrkerne.



- Gadekampene er intense, for det her er befolkede områder, siger Yahya Rasool.



- Men vores styrker kæmper dybt inde i den vestlige del, og fjenden er ramt.



Flere af jihadisterne har ifølge generalen forskanset sig længere inde i byen. Og det er en svær opgave for alvor at bekæmpe dem - måske endda sværere end den østlige del af byen.



Det skyldes blandt andet, at tanks og andre store militærkøretøjer ikke kan komme igennem de smalle smøger, der breder sig ud over de gamle kvarterer i byen.



Hvis det lykkes irakerne at genvinde kontrollen over hele Mosul, vil det være et stort slag imod Islamisk Stat.



Det var nemlig fra en moské i byen, at gruppens leder, Abu Bakr al-Baghdadi, i 2014 udråbte et kalifat, som omfattede store landområder i både Irak og Syrien. IS' territorium er dog skrumpet de seneste måneder.



/ritzau/AFP