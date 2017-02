Filmkritiker om Oscar-kiks: Største fejl nogensinde

Filmholdet bag musicalfilmen "La La Land" var nået op på scenen og begyndt på takketalen, inden det blev opdaget, at de slet ikke havde vundet prisen for bedste film.



Det er ikke set før i oscaruddelingens historie, at en forkert vinder er blevet udnævnt, lyder det fra filmredaktør på Information Christian Monggaard.



- Det er så stort et "fuck up", som det næsten kan være at udnævne den forkerte vinder. Det er den største fejltagelse, man nogensinde har begået i oscarsammenhæng. Det er temmelig vildt.



Hovedprisen for bedste film gik til "Moonlight", men blev først ved en fejl tildelt "La La Land". Det var skuespillerne Warren Beatty og Faye Dunaway, der havde det ærefulde hverv at uddele aftenens sidste pris.



Men de to havde fået den forkerte konvolut med på scenen, som Faye Dunaway læste op fra.



I stedet for konvolutten med modtageren af bedste film, havde de to fået konvolutten med modtageren af bedste kvindelige hovedrolle med på scenen.



- Det er et af den slags kiks, der bare ikke må ske. Og som nok også har gjort det til en af de mest opsigtsvækkende oscaruddelinger nærmest nogensinde, siger Christian Monggaard.



På trods af fejlen gik holdet bag "La La Land" stadig hjem med seks statuetter. Og generelt har filmene været særligt gode i år, mener filmredaktøren.



- Niveauet har været meget højt, og det har gjort den her oscaruddeling bedre og måske mere interessant end så mange andre.



- Stort set alle de præstationer, der var blevet nomineret, og de film, der var blevet nomineret, har virkelig fortjent det, siger han.



De to danske film, der var nomineret kunne ikke tage en Oscar med hjem i denne omgang, men det er ifølge Christian Monggaard ikke overraskende.



- Der var ingen af dem, der var favoritter. Det havde været mere overraskende, hvis de havde vundet. Det havde været en glædelig overraskelse, men ikke desto mindre en overraskelse, siger han.



Instruktøren Aske Bang var nomineret for sin kortfilm "Silent Nights". Efterkrigsdramaet "Under Sandet", der er instrueret af Martin Zandvliet, var nomineret i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.



/ritzau/