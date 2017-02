Anden oscarnominering blev ikke lykkens gang for Viggo Mortensen

Relateret indhold Tilføj søgeagent Viggo Peter Mortensen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Viggo Peter Mortensen

Den amerikanske skuespiller Casey Affleck vandt prisen for årets mandlige skuespillerpræstation for sin rolle i dramaet "Manchester by the Sea".



Dermed må dansk-amerikaneren Viggo Mortensen se sig slået i kategorien årets bedste mandlige hovedrolle, hvor han var nomineret for sin rolle i "Captain Fantastic".



Det var Viggo Mortensens anden oscarnominering. Han var således også nomineret for sin præstation i "Eastern Promises" i 2008.



Den gang gik prisen til Daniel Day-Lewis for hans præstation i "There Will be Blood".



Før dette års oscarshow havde Viggo Mortensen da heller ikke store forventninger.



"Jeg tager den med ro. Jeg er underdog ligesom sidste gang. Det er jeg vant til. Jeg bliver ikke så nervøs. Det er mest, når jeg skal tale med journalister," sagde skuespilleren til Ritzau et par dage inden showet.



Han havde slet ikke regnet med, at rollen i "Captain Fantastic" ville kaste en oscarnominering af sig. Det kræver nemlig meget arbejde og promovering at få filmen så bredt ud, at den vækker den opmærksomhed, der er nødvendig.



"Hvis vi havde haft flere penge, havde vi måske kunnet promovere så meget, at vi kunne have fået flere nomineringer. Man ved jo ikke, om vi kunne have fået en nominering for bedste manuskript eller måske endda bedste film eller instruktør."



De to andre danske nomineringer, "Silent Nights" og "Under Sandet", måtte også se sig slået.



Hos kvinderne gik prisen for årets bedste skuespillerpræstation til Emma Stone, der blev belønnet for sin rolle i "La La Land".



Bedste kvindelige birolle blev tildelt Viola Davis for hendes præstation i dramaet "Fences".



Hos mændene løb Mahershala Ali med prisen i den tilsvarende kategori for hans rolle i "Moonlight".



"Moonlight" fik desuden prisen for den bedste film, efter at "La La Land" ved en fejl først var blevet udråbt som vinderen i den kategori.



/ritzau/