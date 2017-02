Det skriver medierne: Stadil-familien klapper i

Jyllands-Posten Erhverv



Stadil-familien lukker ned for skandalesag



Christian Stadil og hans far, Thor Stadil, vil ikke give flere oplysninger til medierne i sagen om den bortviste Hummel-direktør Søren Schriver.



Familien vil i stedet overlade sagen til politiet.



Endnu et skidt år for landbruget



2016 blev det seneste i rækken af dårlige år for dansk landbrug.



Det samlede underskud i sektoren voksede med 500 mio. kr. til i alt ca. 2 mia. kr., vurderer økonomer i landbrugets rådgivningscenter Seges.



Berlingske Business



Rema 1000 øjner endnu et rekordår



Detailkoncernen Rema 1000 omsatte sidste år for 12,3 mia. kr., men med en række planlagte åbninger i 2017 håber direktør Henrik Burkal på, at indenværende år byder på en ny rekord.



Dong-chef har afvist tilbud fra udlandet



Henrik Poulsen, adm. direktør hos Dong Energy, har haft jobtilbud fra udlandet, men har indtil nu valgt at blive hos den danske energikæmpe, som han førte på børsen sidste år.



Han kan se sig selv blive i Dong Energy resten af karrieren, fortæller han.



Børsen



Hesalight-stiftere gør comeback



Stifterne af det skandaliserede LED-selskab Hesalight, Lars Nørholt og Martin Kent Nielsen, dukker nu op hos et nystiftet lysselskab kaldet Citilio.



Kurator i boet efter Hesalight har rejst krav mod dem og to andre tidligere topfolk i Hesalight på over 1 mia. kr.



Kapitalfond rejser milladbeløb



Med penge fra bl.a. Nykredit og Spar Nord i ryggen har kapitalfonden Erhvervsinvest rejst sin hidtil største fond med et tilsagn på 1,5 mia. kr.



Pengene skal bruges på investering i danske selskaber.