Det sker i dag: Lauritz.com præsenterer årsregnskab

Auktionshus i aktion



Det danske auktionshus Lauritz.com, der er børsnoteret i Sverie, kommer med årsregnskab for 2016. For en måned siden nedjusterede Lauritz.com selskabets prognose for indtjeningen for 2016.



Driftsoverskuddet (ebitda) ventes nu at blive 46 mio. kr., svarende til en forøgelse på 4 mio. kr. fra året før og en vækst på 10 pct.



I den tidligere prognose lød budskabet, at væksten ville være på 20-40 pct. til et driftsoverskud på 50-59 mio. kr.



Brexit på dagsordenen



I London fortsætter det britiske overhus diskussionen om det britiske farvel til EU.



Højesteret i England har nemlig afgjort, at et brexit skal vedtages med et flertal af politikerne, før det kan gennemføres.



Det britiske parlament har vedtaget det, og derfor mangler det kun en afstemning i Overhuset, før processen kan fortsætte. Den endelige afstemning i Ovehuset finder sted den 7. marts.



En stribe af nøgletal



Danmarks Statistik offentliggør en stribe nøgletal mandag morgen.



Det drejer sig om konjunkturbarometer for både bygge og anlæg, detailhandel, industri samt serviceerhverv.



Derudover kommer der industri-, service- og forbrugertillid fra eurozonen.