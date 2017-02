Nintendo sagsøger firma - vil have fjernet Mario gocarts fra Tokyos gader

Relateret indhold Tilføj søgeagent Nintendo Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Nintendo

Spilgiganten Nintendo Co. vil nu gå rettens vej for at få den japanske virksomhed Maricar Inc. til at droppe sit foretagende.



Maricar Inc. laver rundvisninger i Japans hovedstad, hvor turisterne kører i gocarts, der ligner de biler, som Nintendo-figurerne kører rundt i i spillet Mario Kart.



Turisterne er samtidig klædt ud som Mario, Luigi, Yoshi, Toad og de mange andre figurer fra det populære Nintendo-spil.



Men Nintendo har nu sagsøgt Mariocar, fordi spilgiganten mener, at Mario Kart-rundvisningerne bryder med Nintendos IP-rettigheder.



"For at beskytte vores værdifulde immaterielle rettigheder, som vi har plejet med hårdt arbejde igennem mange år, vil vi blive ved med at tage hårde metoder i brug," lyder det ifølge Bloomberg fra Nintendo i en udtalelse.



Kræver 600.000 kroner i erstatning



Nintendo kræver en erstatning fra Mariocar på 10 mio. japanske yen, hvilket svarer til lidt mere end 600.000 kr.



Mariocar mener dog ikke, at selskabet bryder med Nintendos IP-rettigheder.



"Vi vil arbejde med alt, hvad der står i vores magt, for at bevarene smilene hos vores kunder," lyder det i en udtalelse fra Mariocar, skriver Bloomberg.