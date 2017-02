Irakiske styrker nærmer sig Islamisk Stat-højborg i det vestlige Mosul

De irakiske tropper er trængt dybere ind i det vestlige Mosul lørdag, efter at det lykkedes at genvinde kontrollen over en lufthavn nord for byen to dage forinden.



Det skriver Reuters.



Mosul er Islamisk Stats sidste højborg i Irak. I efteråret indledte irakiske sikkerhedsstyrker en offensiv for at bekæmpe den ekstremistiske gruppe i byen.



Det lykkedes efter flere måneders hårde kampe at genvinde kontrollen over den østlige del af storbyen i januar. Nu venter kun den vestlige del af Mosul, der er delt i to af floden Tigris.



Øverstkommanderende i hæren tror, at opgaven vil blive sværere. Det skyldes blandt andet, at tanks og andre store militærkøretøjer ikke kan komme igennem de smalle smøger, der breder sig ud over de gamle kvarterer i byen.



Men det går fremad. Tilbageerobringen er lufthavnen, som ikke har været brugt til flytrafik længe på grund af smadrede landingsbaner, er strategisk vigtig som brohoved til resten af det vestlige Mosul.



Omkring 1000 civile krydsede lørdag frontlinjen over til de irakiske tropper. Det er det største samlede antal indtil videre.



Tabet af Mosul vil være et alvorligt slag mod den islamistiske ekstremistgruppe.



De irakiske sikkerhedsstyrker befinder sig under tre kilometer fra moskéen i Mosul, hvorfra Islamisk Stat udråbte sit kalifat i 2014.



Tropperne bliver støttet af kurdere og shiamilitser på landjorden samt en amerikanskledet koalition af bombefly.



Militærets fremskridt kan ifølge FN betyde, at op mod 400.000 inden længe er nødt til at forlade deres hjem. Det skyldes, at ressourcerne er knappe i det vestlige Mosul, hvor kampene er på vej ind i den farligste fase.



Regeringen i Irak har opfordret indbyggerne i byen til at blive inde i deres hjem, mens kampene foregår.



