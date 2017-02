Iran beder om lov til at købe 950 ton koncentreret uran

Iran har anmodet om lov til at købe 950 ton koncentreret uran hos den gruppe, der overvåger, om landet overholder en indgået atomaftale.



Uranen skal importeres fra Kasakhstan de kommende tre år og indgå i landets civile reaktorprogram. Det oplyser Ali Akbar Salehi, der er chef for landets organisation for atomenergi, til nyhedsbureauet ISNA.



"650 ton leveres til landet ad to omgange, og 300 ton leveres Iran det tredje år," siger han.



Iran har kun omkring en tredjedel af det berigede uran, som landet har ret til at ligge inde med ifølge atomaftalen. Det viser en ny kvartalsrapport fra FN's Atomenergiagentur (IAEA).



Atomaftalen blev indgået mellem de fem stormagter i FN's Sikkerhedsråd samt Tyskland i 2015. Det var for at sikre, at Irans atomprogram ikke kan bruges til at fremstille atomvåben.



Til gengæld blev de økonomiske sanktioner imod Iran lempet.



Forholdet til USA, som er med i atomaftalen, er blevet mere anstrengt på det seneste.



Præsident Trump har strammet tonen over for Iran og indført nye sanktioner imod bestemte personer og virksomheder i Iran. Der sker som modsvar til en iransk missiltest.



Samtidig har præsidentens omstridte indrejseforbud imod syv overvejende muslimske lande, heriblandt Iran, anstrengt forholdet yderligere.



Forbuddet er dog blevet suspenderet indtil videre.



/ritzau/AFP