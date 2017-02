CNN og New York Times blev udelukket fra pressemøde i Det Hvide Hus

CNN, New York Times, Los Angeles Times og flere andre nyhedsorganisationer blev fredag forment adgang til et pressemøde i Det Hvide Hus, rapporterer CNN.



Det var pressechefen for Det Hvide Hus, Sean Spicer, som holdt et uformelt pressemøde.



"Der er aldrig sket noget lignende i alle de år, hvor vi har dækket mange forskellige regeringer. Vi protesterer kraftigt mod, at The New York Times og andre medier udelukkes," skriver chefredaktøren for The New York Times, Dean Baquet, på avisens hjemmeside.



Andre medier var blevet håndplukket til at deltage i pressemødet - blandt andre NBC, ABC, CBS, Fox News og Washington Times.



Blandt de øvrige udelukkede var repræsentanter for netmedierne Politico og Buzzfeed.



AP og Time boykottede



Nyhedsbureauet AP og nyhedsmagasinet Time boykottede pressemødet.



I en kortfattet erklæring forsvarer en talskvinde for Trump-administrationen hændelsen. Hun og siger, at pressemødet var arrangeret med pool-ordninger, hvor et repræsentativt udvalg af medierne deltager, og hvor alle vil blive opdateret senere.



Et arrangement med pool-ordninger har dog normalt kun en repræsentant for tv og en fra trykte medier, hvorimod der deltog fem store tv-stationer i pressemødet med Spicer.



CNN har også protesteret over forløbet.



"Dette er en uacceptabel udvikling for Trumps administration. Det er øjensynligt sådan, at de gør gengæld, hvis man rapporterer om kendsgerninger, som de ikke bryder sig om. Vi bliver ved med at rapportere desuagtet," hedder det i en erklæring fra CNN.