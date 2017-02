For en måned siden røg finansdirektøren - nu er turen kommet til topchefen

Det børsnoterede ejendomsselskab Nordicom mister sin topchef Ole Steensbro.



Det sker kun én måned efter, at selskabets finansdirektør, Christian Johannessen, sagde op i selskabet.



Det skriver selskabet i en børsmeddelelse.



Ifølge meddelelsen har bestyrelsen og Ole Steensbro aftalt fratrædelsen i fællesskab. Ole Steensbro fortsætter som topchef indtil udgangen af marts, hvorefter ham overgår til en rolle som senirorrådgiver.



""Ole Steensbro har ydet et kæmpe bidrag til Nordicom i de senere år, som har været en meget udfordrende periode. På vegne af bestyrelsen takker jeg ham for indsatsen, og jeg ser frem til samarbejdet i hans nye rolle som seniorrådgiver i forbindelse med gennemførelsen af den igangværende restrukturering," skriver bestyrelsesformand Pradeep Pattem i meddelelsen.



Hårdt ramt af finanskrisen



Nordicom har haft det hårdt oven på finanskrisen. Her blev selskabet hårdt ramt af faldende priser på fast ejendom.



Den britiske kapitalfond og hovedaktionær Park Street Asset Management har i løbet af 2016 købt op i selskabet og sidder på mere end 50 pct. af aktierne.



På aktiemarkedet står en Nordicom-aktie i 2,25 kr. og er i år steget 73,1 pct., hvilket værdisætter selskabet til blot 27 mio. kr. Under storhedstiden i 2006 kostede en aktie omkring 500 kr.



Ved udgangen af første halvår, der er senest offentliggjorte regnskab, havde selskabet en gæld på 2,34 mia. kr., mens ejendommene er bogført til 2,26 mia. kr.



Egenkapitalen negativ med et minus på cirka 80 mio. kr.