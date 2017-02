Parken nedskriver Fitness.dk-goodwill med 120 mio. kr.

Parken Sport & Entertainment (PSE) nedskriver goodwill med 120 mio. kr i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2016.



Nedskrivningen vedrører goodwill knyttet til Fitness.dk.



Det oplyser PSE i en fondsbørsmeddelelse.



Nedskrivningen er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af selskabets årsrapport for 2016. Der er der foretaget den ordinære gennemgang af den regnskabsmæssige værdi af koncernens goodwill.



"Nedskrivningen er af teknisk karakter og påvirker ikke selskabets likviditet. Nedskrivningen vil have en negativ resultateffekt på 120 mio. kr. og vil reducere selskabets egenkapital med 120 mio. kr.," oplyser PSE, der også fremhæver, at når der ses bort fra resultateffekten af nedskrivningen, så fastholdes forventningerne til 2016.



Der ventes, bortset fra resultateffekten af nedskrivningen, en omsætning på cirka 1400-1450 mio. kr. og et resultat før skat på 225 til 250 mio. kr.



/ritzau/FINANS