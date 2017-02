Donorlande giver fem milliarder til sultkatastrofe i Afrika

14 lande har på en konference i Oslo fredag givet håndslag på at skaffe næsten fem milliarder kroner til en række lande i Afrika, hvor en sultkatastrofe er under opsejling.



Det oplyser de norske værter for konferencen på sin hjemmeside.



Beløbet på 672 millioner dollar svarende til 4,7 milliarder kroner skal gives over tre år til en række lande omkring Tchad-søen i Afrika.



Det drejer sig blandt andet om Nigeria.



- En stor humanitær krise udspiller sig i Nigeria og området omkring Tchad-søen. Den krise er blevet overset. Vi forsøger derfor at mobilisere et større internationalt engagement og flere penge for at forhindre, at krisen forværres.



Det siger Norges udenrigsminister, Børge Brende, i en udtalelse på den norske regerings hjemmeside.



Over 10,7 millioner mennesker i området menes at have akut behov for humanitær bistand.



Det gælder folk i Nigeria, Cameroun, Tchad og Niger.



Danmark har på konferencen meddelt, at man bevilger 20 millioner kroner til Unicefs indsats for at hjælpe børn og tidligere børnesoldater, der er flygtet fra den ekstremistiske islamistgruppe Boko Haram.



Det danske bidrag til Unicef går blandt andet til behandling af underernærede børn, adgang til drikkevand og uddannelse samt reintegration af børnesoldater.



Norge støtter med 1,6 milliarder norske kroner over de næste tre år. Det svarer til 1,34 milliarder kroner.



/ritzau/