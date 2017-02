Rekordmange meldte sig ud af folkekirken i 2016

I løbet af 2016 valgte 24.728 personer i Danmark at stemple ud og forlade den danske folkekirke. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.



Det er det højeste antal siden 2002, hvor man begyndte at måle udmeldelserne.



Det er særligt unge mennesker i alderen 18 til 28 år, der melder sig ud og ikke længere betaler kirkeskat.



Månederne april, maj og juni skilte sig ud i 2016, fordi markant flere - 10.300 personer - valgte at udmelde sig i de måneder.



At de måneder skiller sig ud er ikke besynderligt, siger religionssociolog Brian Arly Jacobsen, der er lektor ved Københavns Universitet.



For i marts måned startede Ateistisk Selskab nemlig buskampagnen "Tænk Selv", som med bannerteksten "Hvorfor tro på en gud?" opfordrede danskerne til at melde sig ud af folkekirken.



- Det blev synligt for danskerne, at de kunne tage stilling til folkekirken. Og kampagnen skubbede til dem, som allerede gik med overvejelser om at melde sig ud, siger Brian Arly Jacobsen.



Som led i kampagnen lavede Ateistisk Selskab hjemmesiden udmeldelse.dk, hvor man på ét minut kan melde sig ud og spare kirkeskatten.



Det vakte opsigt i befolkningen og skabte forargelse i de kirkelige miljøer, siger Biran Arly Jacobsen.



- Det provokerede danskerne, og det skabte offentlig debat. Det var til stor fordel for Ateistisk Selskab, fordi deres budskab kom i medierne, så befolkningen i høj grad blev informeret.



I 2012 blev det muligt at sende en e-mail til sin sognepræst og melde sig ud, hvilket blev vedtaget af Ligestillings- og Kirkeministeriet.



Men den markante stigning af udmeldelser sidste år skyldes i højere grad Ateistisk Selskabs engagement i debatten, siger Brian Arly Jacobsen.



Folkekirken har oplevet et fald i antallet af medlemmer siden 2002, og kurven er stadig nedadgående.



I dag er tre ud af fire danskere medlem af den danske folkekirke.



/ritzau/