Styrk løbeformen - uden løb

Motionsblog - Nu sidder der sikkert nogle af jer derude, der inderligt håber at dette er breaking news med offentliggørelsen af pillen, der med et trylleslag fordobler dit kondital og transformerer dig til afrikansk-lignende løbetornado.For en gangs skyld er jeg faktisk glad for at måtte skuffe jer, da det jo for det første ville betyde at jeg nok ikke ville have mit nuværende job længere. Det ville jeg være rigtig ked af. Men det ville da også være kedeligt, hvis det skulle være så nemt.Det er derimod afsløringen af mine tre mest gyldne råd til optimeringen af dit løb, uden at du skal løbe. Det lyder måske mærkeligt, men det kan være i tilfældet hvor du er skadet eller skal supplere din løbetræning, netop for at undgå at blive skadet på grund af for høj træningsmængde eller lignende.Det der altid har fascineret mig mest ved træning i det hele taget og ved at hjælpe gode folk med at rykke sig, er processen i træningsforløbet. Og at det selvom jeg nu gør det på 15. år stadig er lige spændende og berigende at coache folk. Det er det langt hen af vejen, fordi der aldrig er to træningsforløb der er ens.Bevares, selvfølgelig er der da elementer, som jeg har erfaret stort set altid rammer plet. Men det jeg også har erfaret er at et forløb meget sjældent følger de gængse teoretiske forskrifter fra start til slut, i hvert fald ikke hvis det skal skæres optimalt. Der vil næsten altid opstå udfordringer af den ene eller anden art, perioder med stilstand eller perioder hvor det bare flyver derudaf.Det der meget ofte er den største udfordring er skadesperioderne. At holde motivationen oppe og begrænse skadens omfang, både skaden i sig selv men selvfølgelig også det potentielle formtab. Omvendt kan det også være en stor udfordring at blive ved med at udvikle og rykke løbere, der trænet kontinuerligt og godt over mange år.Uanset om du tilhører den ene eller anden kategori, eller 'blot' ønsker at tilføje nyt liv og variation til din løbetræning, kan du med fordel integrere en eller flere af følgende elementer:En forbedret fedtforbrænding er nøglen til bedre løbeform hos langt de fleste. Størstedelen af de løbere, jeg møder, har en mere eller mindre fornuftigt udviklet kondition, mens udholdenheden/fedtforbrændingen ikke er på et tilsvarende niveau. Det skyldes flere ting, men essentielt i denne forbindelse er, at nøglen til forbedring hos alle disse gode folk er en optimeret fedtforbrænding.Især for nybegynderen eller den skadede løber er det ofte rent faktisk nødvendigt at sænke intensiteten helt ned til rask gang for at få aktiveret fedtforbrændingen ordentligt. Længere raske gåture, eller gang på løbebånd med moderat til høj hældning er sikre vindere.Alternativt kan også suppleres med svømning, cykling eller anden kredsløbsaktivitet, hvor pulsen på et jævnt til moderat niveau over længere tid.Også for den garvede løber kan der være en gevinst at hente her. Det kan være en rigtig fin måde at variere belastningen på kroppen og netop undgå det voldsomme slid mange km løb påfører. Om end effekten selvfølgelig ikke på den korte bane er helt den samme, vil det ofte over tid vise sig at være en gylden justering at foretage. Både motivations- og formmæssigt.Der er rigtig mange gode grunde til at inkorporere styrketræning i dine træningsrutiner. Styrketræning kommer i mange former, men i denne kontekst er det vigtigt at tænke funktionelt.Dvs. styrk de muskler du har brug for i det daglige for almindelig god kropsfunktion, da det også er dem der er vigtigst for at optimere dit løb. Det vil konkret sige kropskernemuskulaturen, altså de muskler der er primært ansvarlige for din kropsholdning (mave/ryg/hofte/lænd).Det kan være gængs stabilitetstræning, men også mere powerfyldte udskejelser som crossfit eller en tur i fitnesscenteret kan bruges. Sørg meget gerne for at arbejde med frie vægte, så du også får styrket balance og koordination mellem muskelgrupper. Og få gerne arbejdet alle større muskelgrupper igennem.Jeg oplever ALT for mange, der faktisk træner rigtig fornuftigt og klogt, men fuldstændig underminerer deres formfremgang og fysiske overskud og velvære ved slet ikke at have fokus på restitutionen. Det er afgørende for forbedring at kroppen får de rigtige forhold at vokse sig stærkere under.Nøgle-elementerne er her for størstedelen en god nats søvn og en ernæring, der før, under og efter understøtter træningsbelastningen.Der er faktisk her jeg oplever at du kan høste den største løbemæssige forbedring uden at løbe, så det kommer både ernæringseksperten Martin Kreutzer og jeg til at folde meget mere ud over de kommende uger og måneder.