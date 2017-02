Malaysisk lufthavn skal renses efter fund af potent nervegas

Relateret indhold Tilføj søgeagent Kim Jong-un Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Kim Jong-un

Malaysiske myndigheder vil nu rense lufthavnen i Kuala Lumpur, hvor Kim Jong-nam, halvbroren til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, blev dræbt sidste mandag.



Det sker, fordi malaysiske efterforskere har fundet spor efter den ultrapotente nervegas VX på Kim Jong-nams lig i forbindelse med et ligsyn.



Det skriver flere internationale medier, der henviser til nyhedsbureauet AP.



Den nationale politichef i Malaysia oplyser i øvrigt, at den ene af to tilbageholdte kvinder, der er mistænkt for at stå bag drabet på Kim Jong-nam, blev syg og kastede op umiddelbart efter det formodede attentat.



Nervegassen VX bliver betragtet som det giftigste kemiske våben, der nogensinde er blevet skabt.



Gassen blev ifølge Reuters udviklet i Storbritannien i 1950'erne, og i flydende form har den nogenlunde samme konsistens som motorolie.



"Man kan karakterisere VX som en pesticid på steroider. Det er en ekstremt giftig substans. Omkring en hundreddel af et gram, en tredjedel af en dråbe, på huden vil være dødbringende," siger Bruce Bennet, der er forsker ved tænketanken Rand Corporation, ifølge Reuters.



Malaysisk politi oplyste fredag, at spor af gassen er blevet fundet på liget af Kim Jong-nam.



Myndigheder er i færd med at undersøge, hvordan gassen kom ind i landet.



Nervegassen er både uden smag og uden duft. Derfor er det sandsynligt, at gassen er kommet ind i lufthavnen, uden nogle sikkerhedssensorer har opdaget den.



/ritzau/