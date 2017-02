Ny hestelov skal sparke gang i landdistrikterne

Tusindvis af arbejdspladser i hestebranchen sikres i de trængte landdistrikter, efter at et flertal i Folketinget torsdag slækkede på den eksisterende hestelov.



Det forventer Jørgen Kold, som er chef for afdelingen for heste på landbrugets videnscenter Seges.



Revisionen betyder, at nye og skrappere regler om indretning af stalde og størrelsen på hestebokse droppes.



De skulle efter planen være trådt i kraft i 2020. Hestebranchen har arbejdet hårdt for at få fjernet kravene, fordi de ville gøre mange staldanlæg ubrugelige.



"Der er dyrevelfærdsmæssigt intet dokumenteret argument for de nu skrottede regler. Men for hesteholderne ville de kræve investeringer på mindst tre til fire mia. kr.," siger Jørgen Kold.



"Det ville for mange hesteholdere ude på landet være umuligt at få finansieret," siger han.



De nye og strammere krav blev lanceret tilbage i 2007 lige inden finanskrisen. Siden har hestebranchen været i krise.



Antallet af fødte føl per år er halveret, og antallet af heste faldet fra 200.000 til 170.000. Det har ifølge Seges kostet 3000 fuldtidsstillinger, og et tilsvarende antal var i fare for at forsvinde.



"Det her får meget stor betydning for en branche, der har været i krise længe både på grund af finanskrisen og den økonomiske usikkerhed om de nye staldkrav. Nu får branchen en mulighed for overleve og opleve ny vækst," siger Jørgen Kold.



Direktør Britta Riis fra Dyrenes Beskyttelse ærgrer sig over, at et politisk flertal med regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har vedtaget en lov, der "tager mere hensyn til mennesker og økonomi end heste".



"Når de gerne vil have slækket på kravene til stalde og bokse, ville det have klædt dem på andre områder at tage hensyn til hestes basale behov," siger hun.



"Vi kom med et fornuftigt forslag, om at heste ikke fremover må stå alene, som de må nu. Heste er meget sociale flokdyr, der har brug for kontakt til artsfæller."



Samtidig kæmpede Dyrenes Beskyttelse forgæves for et krav om, at heste skal ud og bevæge sig hver dag og ikke kun fem dage om ugen.



/ritzau/