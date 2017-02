Det skriver medierne: Sikkerhedsvagter måtte smide Hummel-direktør ud

Jyllands-Posten Erhverv



Sikkerhedsvagter måtte smide Hummel-direktør ud



Søren Schriver var succesfuld direktør for Hummel i over 23 år. Nu er han smidt ud og beskyldes for at have forsøgt at svindle sig til millioner bag om ryggen på ejeren, Christian Stadil. (Forside, side 6-8)



Topdanmark runder halvanden mia. kr. i overskud



Der var fremgang på stort set alle poster for Topdanmark i løbet af 2016 undtagen toplinjen i kerneforretningen, skadesforsikring. Selskabet kom stærkt ud af 2016, men venter et lidt mere afdæmpet 2017. (Side 4)



Berlingske Business



Hummel-ejers bud på motiv: Topchef følte sig forsmået



Den bortviste Hummel-direktør, Søren Schriver, gik bag om ryggen på Hummels ejer, Christian Stadil, og forlængede Hummels tyrkiske licensaftale som en brik i et spil, der skulle sikre Schriver fremtidige millionindtægter uden Stadil-familiens vidende. (Forside, side 4-5)



Uigennemskuelig budadfærd fylder stadig hos Lauritz.com



Nordens største auktionshus, Lauritz.com, har opgivet at dæmme op for uigennemskuelig budadfærd på auktionssiden, hvor nogle kunder fortsat byder på samme vare ad flere omgange. Det er deres ret, lyder det fra Lauritz.coms administrerende direktør, Mette Rode Sundstrøm. (Side 6-7)



Luthavnen vil forkæle erhvervsrejsende



Nyt projekt skal øge den internationale tilgængelighed fra Københavns Lufthavn for forretningsrejsende. Imens arbejder lufthavnen hårdt for at få nye ruter til flere metropoler i et marked, hvor fritidsrejsende har fyldt rigtigt meget de seneste år. (Side 12-13)







Børsen



Nyt KPMG rejser sig: Omsætning rammer målet



Revisonsvirksomheden KPMG kan i dag præsentere en omsætning på næsten 500 mio. kr. For tre år siden måtte selskabet starte forfra. (Side 14)



Vestjyske Bank burde lave et bedre resultat



For andet år i træk kan Vestjysk Bank, som er ejet 80 pct. af staten, præsentere et positivt resultat. Men ifølge topchefen burde det være bedre. Banken mangler stadig kapital. (side 17)



/ritzau/FINANS