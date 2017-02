Snekaos: Fly-forsinkelser forude fredag

Der er risiko for forsinkelser på flytrafikken i løbet af fredag, efter det voldsomme snevejr torsdag aften har ramt hele Europa.



Det oplyser pressechef hos Københavns Lufthavn, Kasper Hyllested, fredag morgen.



"Der er sandsynlighed for, at der bliver lidt forsinkelser i dag - sådan er det desværre, når vejret er sådan her," siger han og tilføjer:



"Vi har dog fuldt sneberedskab til at få ryddet landingsbanerne, hvis det sker. Så vi gør alt, hvad vi kan - alle mand - for at få folk godt afsted."



Snevejret, der ramte Danmark sidst på eftermiddagen torsdag, har generelt ramt de europæiske lande hårdt, hvilket er gået ud over flytrafikken.



"Det påvirker jo hinanden på tværs af landene, og det kan også påvirke trafikken i dag. Det kan tage lidt tid, før det er normaliseret," siger Kasper Hyllested.



Derudover, påpeger han, betyder de lave temperaturer, at flyene skal afises inden afgang, hvilket også kan lægge lidt til afgangstiderne.