Antallet af folkeskoler er faldet med 23 pct

Hver fjerde folkeskole er lukket i løbet af de seneste 15 år.



Og det er i stigende grad privat- eller friskolen, der står øverst på forældrenes liste, når de skal vælge skole til deres barn.



Det skriver Kristeligt Dagblad, der henviser til nye tal fra Undervisningsministeriets institutionsregister, som tænketanken Mandag Morgen har indsamlet.



I 2016 var der 1289 folkeskoler, mens der i 2001 var 1683 folkeskoler.



I de samme år er antallet af privat- og friskoler steget med cirka 20 pct.



En af forklaringerne på faldet i antallet af folkeskoler er, at flere skoler i landdistrikterne er blevet slået sammen til større skoler med flere elever.



Men det kan ikke forklare udviklingen alene. Antallet af elever er nemlig også faldet, mens elevtallet tilsvarende er steget i privat- og friskolerne.



Niels Egelund, der er professor i specialpædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet, ser udviklingen som et fravalg af folkeskolen.



"Det er generelt godt, at der er et alternativ til folkeskolen. Det var det i hvert fald dengang, det drejede sig om specielle religiøse retninger eller meget specielle pædagogiske retninger, der gjorde, at man søgte derhen."



"Men nu er det i højere grad et fravalg af folkeskolen eller en protest mod skolenedlæggelser. Og det er trist," siger han til Kristeligt Dagblad.



Han tilføjer, at sammenhængskraften i samfundet bliver mindre, når folkeskolen bliver fravalgt.



"Tanken med folkeskolen er jo, at man går i skole med både arbejdsmandens, den arbejdsløses og direktørens børn," siger han til Kristeligt Dagblad.



Fra 2007 til 2016 faldt antallet af børn i folkeskolen med 4,5 pct., mens tallet for børn i fri- og privatskoler steg med 3,9 pct.



