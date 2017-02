Professor: Indsats med at gøre grise MRSA-fri kan lykkes

Esben Lunde Larsens initiativer til at nedbringe stigningen af MRSA i svinebesætninger er et skridt i den rigtige retning i et ellers skandaløst forløb.



Men der skal handling bag ordene, hvis de skal lykkes.



Det siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi på Odense Universitetshospital.



Siden 2011 har der været en eksplosion i antallet af svinebesætninger med MRSA, og nu viser netop offentliggjorte tal, at den resistente bakterie MRSA forekommer i 88 procent af de danske svinebesætninger.



Det er en stigning på 20 procent siden 2014.



Hans Jørn Kolmos kalder forløbet siden 2011 for skandaløst.



"Det er en skandale, at man har gjort så lidt, som man har. Man har siddet på hænderne og har ikke foretaget sig noget nævneværdigt, men er kun kommet med halvhjertede initiativer," siger han.



Men fødevareministerens to nye initiativer er måske vejen frem.



Et af initiativerne indebærer, at den ekspertgruppe, som Esben Lunde Larsen nedsatte i december 2016, skal komme med en beskrivelse af mulighederne for at etablere og opretholde rene produktionslinjer i staldene til april.



"At undersøge, om man kan etablere en ren produktionslinje er meget fornuftigt. Hvis det vel og mærke bliver omsat til handling. Det har vi efterlyst i lang tid," siger Hans Jørn Kolmos.



En ren produktionslinje vil ifølge ham indebære, at man skal have fat i avlsbesætninger, som ikke har MRSA.



Derefter skal man sælge de rene smågrise til produktionsbesætninger, hvor dyrene bliver opfostret til slagtning.



Til sidst skal grisene slagtes, hvor der ikke går andre dyr, så man på den måde får lavet en produktionslinje fri for MRSA.



Hans Jørn Kolmos understreger dog vigtigheden af, at ordene i forslaget bliver omsat til handling.



"Det er et skridt i den rigtige retning. Men vi skal ikke have flere undersøgelser, fordi vi ved godt, hvad der skal gøres."



"Vi har al den viden, der skal til for at kunne intervenere. Det er ikke viden, men god vilje, der mangler."



Fødevareministerens andet initiativ er et pilotprojekt med alternative desinfektionsmetoder i staldene.



Det forslag er Hans Jørn Kolmos dog mindre begejstret for.



"At slå bakterierne ihjel med desinfektionsmidler tror jeg ikke meget på, medmindre det er fordi, man vil udkonkurrere dem med gode bakterier," siger han om forslaget.



/ritzau/