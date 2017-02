Vestas-rival viser stor fremgang over hele linjen

Den spanske Vestas-konkurrent Gamesa har haft stor fremgang sidste år, hvor både omsætning, ordreindgang og indtjening er steget markant.



Gamesa løftede i 2016 toplinjen med 32 pct. til 4612 mio. euro, og størstedelen af møllerne blev opstillet i Indien og Latinamerika, som udgjorde henholdsvis 38 pct. og 24 pct. af omsætningen, mens Europa, USA og Asien fulgte efter med mindre andele.



Den højere aktivitet slog klart igennem på driften, EBIT, der viste et overskud på 477 mio. euro - en fremgang på 48 pct. fra 2015.



Det viser det formentlig sidste regnskab fra den spanske vindmølleproducent som selvstændigt selskab, da det ventes snart at blive fusioneret med Siemens' vindaktiviteter. Sammenlægningen vil efter planen være på plads i april.



Slår forventningerne



Gamesa kan fortælle, at resultaterne slår de forventninger, som selskabet har lagt i sin strategi for 2015-2017, et år tidligere end planlagt.



Ordreindgangen lød på 4687 megawatt (MW) for 2016, hvor cirka en tredjedel blev hentet i de sidste tre måneder af året.



Med de nuværende kontrakter har Gamesa ordrer, der dækker 63 pct. af forventningerne til 2017, hvor selskabet venter at opstille vindmøller med en samlet kapacitet på 5000 MW.



Det bygger på en forventning om en vækst på 15 pct. i volumen, og samme mål har Gamesa for fremgangen på driften.



Det spanske selskab venter således et driftsoverskud (EBIT) på 550 mio. euro - som svarer til en EBIT-margin på 10-11 pct. Ud fra det regnestykke er forventningerne til omsætningen 5-5,5 mia. euro.



Større overskudsgrad i Vestas



Til sammenligning lyder Vestas' forventninger til 2017 på en omsætning på 9,25-10,25 mia. euro og en overskudsgrad på 12-14 pct. før særlige poster.



Når Siemens og Gamesa bliver lagt sammen, vil det være det største vindmølleselskab i verden med en ordrebog på 20,9 mia. euro og omsætning på cirka 11 mia. euro.



/ritzau/FINANS