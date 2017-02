Det sker i dag: Rockwool sender regnskabet ud

Regnskab fra Rockwool



Stenuldsgiganten Rockwool kommer med årsregnskab for 2016, og ifølge et analytiker-estimat fra Ritzau forventes det, at omsætningen for fjerde kvartal vil lande på 587,8 mio. euro, hvilket vil være en anelse højere end de 579,9 mio. euro, der blev solgt for i samme periode året før.



Den højere omsætning kommer på trods af et lavere investeringsniveau i energisektoren inden for såkaldt teknisk isolering.



Op til regnskabet har finanshuset ABG Sundal Collier smækket 200 kr. på det langsigtede kursmål for Rockwool, så det nu er på 1400 kr. Aktien ligger før dagens åbning i kurs 1261.



En række andre regnskaber



Foruden Rockwool kommer Neurosearch med årsregnskab i dag. Selskabet lever i et vakuum efter at have tabt 99 pct. af aktieværdien de seneste ti år.



Derudover kommer der 1. kvartals regnskab fra Per Aarsleff og 2. kvartals regnskab fra Rovsing.



Nøgletal til investorerne



Økonomer og investorer vil holde øje med en lille række af nøgletal fra Danmark og USA. Der kommer detailomsætningsindeks for januar 2017 i Danmark, og der kommer tal for industriens lagre ligeledes fra Danmark.



I USA kommer der tal for salget af nye boliger i januar og for Michigans tillidsindeks.