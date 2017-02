Det skriver medierne: Mærsk hiver i bremsen og stopper årelang havneoffensiv

Berlingske Business



Mærsk hiver i bremsen og stopper årelang havneoffensiv



Planen om at skabe verdens største havneselskab er sat på pause. A.P. Møller - Mærsk stopper udbygningen af det ellers hastigt voksende APM Terminals. (Forside, side 4-5)



Lauritz.com opsluger nødlidende partner



Børsnoterede Lauritz.com overtager den nødlidende partner Ztuff og afsætter ledelsen. En stribe af partnerne kæmper med at tjene penge. Netop partnerne står for en ikke ubetydelig del af selskabets indtægter. (Forside, side 6-7)





Jyllands-Posten Erhverv



Oprørere mener Nykredit ser stort på reglerne



Nykredit overholder ikke selskabets egne regler i de vigtige valg, som er i gang til realkreditgigantens øverste myndighed, repræsentantskabet. Ifølge en ekspert kan valgresultatet ved de kommende valg til Nykredits øverste myndighed blive dømt ugyldigt ved en domstol. (Forside, side 6-7)



Imerco tjener mindre og venter på ja til fusion



Imerco-kæden har en lille vækst i det samlede salg, som især er trukket af mere onlinehandel. Samtidig øger kæden salget af egne produkter på eksportmarkeder. (Side 8)





Børsen



Fyret bank-boss er ny frontfigur for Nordea i Danmark



Frank Vang-Jensen, der i august sidste år blev fyret som topchef i Handelsbanken, overtager ledelsen af Nordeas danske forretning. Den hidtidige chef, Peter Lybecker, går på pension efter et skidt 2016. (Side 9)



Danske høreapparatgiganter starter nyt slagsmål i retten



De danske høreapparat-rivaler Oticon og GN Hearing indgik sidste år et forlig, der slog en streg over en række patentslagsmål verden over. Men nu er striden mellem de to høreapparatselskaber blusset op igen, og Oticon har sagsøgt GN Hearing. (Side 11)



Arla skruer ned for mærkevaresatsning



Arlas bundlinje er løftet voldsomt ved stor omstilling fra billig bulk til dyrere mærkevarer. Nu nedsættes hastigheden. En mur nærmer sig for, hvor meget de attraktive højmargin-mærkevarer som Puck og Lurpak kan fylde med den nuværende forretningsmodel. (Side 12)



/ritzau/FINANS