Tesla taber færre penge end ventet efter solcellefusion

Elbilselskabet Tesla taber ikke helt så mange penge som forventet, viser det netop offentliggjorte årsregnskab.



Selskabet taber således 0,69 dollar per aktie, hvor forventningen op til regnskabet var et tab på 1,04 dollar per aktie ifølge Businessinsider.



Indtægterne lød på 2,28 mia. dollar, hvor forventningen op til regnskabet lå på 2,13 mia. dollar.



Det er det første regnskab, efter Teslas topchef, Elon Musk, annoncerede, at bilgiganten købte solcellevirksomheden solarcity for 2,6 mia. dollar.



Model 3 er på rette vej



Op til regnskabet har analytikerne blandt andet glædet sig til at se, hvad Elon Musk vil sige om det forventede salg af Tesla Model 3, som blev lanceret sidste år, og som kommer på gaden til sommer.



Tesla forventer at levere 50.000 biler i løbet af det første halve år, og produktionen går ifølge et brev til aktionærerne i gang til juli.



Tesla Model 3 kommer til at koste omkring 35.000 dollar i USA.



Tesla offentliggjorde sit regnskab, efter at markederne var lukket i USA. I dagens aktiehandel - altså før regnskabet var kendt - faldt aktien med 1,4 pct. til kurs 273,5.