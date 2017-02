Norwegian-ekspansion i Asien bremses af Rusland-aftale

Luftfartsselskabet Norwegian har ekspanderet kraftigt de senere år, men har appetit på langt mere vækst.



Det norske selskab har særligt kig på Asien. Man forudser, at strømmen af turister fra blandt andet Kina og Indien til Europa vil tage kraftigt til de kommende år.



Derfor vil man gerne åbne flere ruter østpå fra København, men en gammel aftale med Rusland om overflyvningsrettigheder står i vejen.



Som det er nu, er det i Skandinavien kun SAS, der må flyve over russisk territorium. Og det skævvrider konkurrencen ifølge Norwegians administrerende direktør, Bjørn Kjos.



"Det betyder i praksis, at vi for eksempel bruger en time mere på at flyve til Bangkok. Og det betyder også, at eksempelvis Hongkong er ude af billedet som destination," siger han.



Opfordrer til forhandling



Bjørn Kjos opfordrer derfor til, at man fra politisk side forhandler med Rusland om en ny aftale, der giver alle selskaber mulighed for at bruge russisk territorium - som man for eksempel har det i England.



"Hvis jeg var politiker, ville jeg gøre en indsats for at skaffe så mange nye arbejdspladser som muligt til Kastrup og til Danmark."



"Vi har masser af fly på vej, som vi kan sætte ind fra København, hvis de rigtige betingelser er til stede," siger han.



Københavns Lufthavn bakker op



Thomas Woldbye, der er administrerende direktør for Københavns Lufthavn, bakker principielt op om opfordringen fra Norwegian til at give konkurrencen til Asien fri.



"Det er lykkedes os at gøre København til et knudepunkt for lufttrafik til USA, og vi vil gerne have det samme til at ske, når det gælder Asien."



"Og der passer Norwegians ekspansionsplaner fint ind," siger Thomas Woldbye.



I dag er det Helsinki, der har førertrøjen på, når det gælder flytrafik fra Skandinavien til Asien.



Dobbelt så mange passager flyver fra den finske hovedstad til destinationer i Asien som fra København.



Norwegians planer for København omfatter blandt andet nye ruter til Delhi, Calcutta, Mumbai, Seoul, Chengdu, Osaka og Hongkong.



/ritzau/