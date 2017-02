Politi vil afhøre diplomat i sag om drab på Jong-uns bror

Malaysisk politi vil afhøre en nordkoreansk diplomat i sagen om drabet på Kim Jong-Nam - halvbror til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.



Det oplyser den nationale politichef i Malaysia, Khalid Abu Bakar, ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Det malaysiske politi har foreløbig identificeret otte mistænkte i den spektakulære sag og vil indkalde flere til afhøring.



Nordkoreas ambassade i Malaysia siger ifølge Reuters, at tre af de mistænkte bør frigives øjeblikkeligt.



Fra ambassaden forlyder det, at en indonesisk og en vietnamesisk kvinde er anholdt uden grund.



De to kvinder blev anholdt i sidste uge. De er mistænkt for at have udført drabet med en hurtigt virkende gift, som blev smurt i Kim Jong Nams ansigt.



- Ja, de to kvinder vidste, at den substans, som de havde, var gift, siger den nationale politichef, som dermed afviser spekulationer om, at kvinderne havde troet, at de deltog i en spøg.



- Kvinderne havde øvet sig i overfaldet i forretningscentre i Kuala Lumpur, siger han videre.



En af de mistænkte, Ri Jong Chol, er varetægtsfængslet, mens en anden, Ri Ji U, stadig er på fri fod. Khalid siger, at politiet har en stærk mistanke om, at fire andre mistænkte er tilbage i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang.



Politiet har ikke sagt, hvilken rolle Ri Jong Chol spillede i drabet. Han boede tre år i Malaysia uden at arbejde for det firma, som han havde arbejdstilladelse til.



Malaysia er et af de få lande, som opretholder forbindelser til regimet i Nordkorea.



Politiet siger, at ingen familiemedlemmer til Kim Jong Nam har bedt om at få udleveret liget.



Den dræbte Kim Jong-Nam og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, havde ikke samme mor.



Efter at være vokset op i Pyongyang blev Kim Jong-Nam som otteårig flyttet til Moskva. Her boede han sammen med sin mor, den sydkoreanske skuespiller Song Hye-rim.



I slutningen af 1980'erne vendte han hjem til Nordkorea.



Kim Jong-Nam var for mange år siden udset til at gå i sin far, Kim Jong-ils, fodspor. Men han faldt i unåde og har i årevis været i eksil.



Ifølge Sydkorea blev angrebet på ham udført på ordre fra Nordkoreas leder.



