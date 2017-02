SPD ligger i hælene på Merkels CDU i den tyske valgkamp

Tysklands socialdemokratiske parti, SPD, fastholder en opbakning på 31 procent blandt vælgerne i en ny meningsmåling, som blev offentliggjort onsdag.



Partiet er dermed tæt på forbundskansler Angela Merkels konservative CDU's 34 procent.



Forsa-målingen er foretaget for magasinet Stern og tv-stationen RTL.



Der er syv måneder til det tyske forbundsdagsvalg, og valgkampen er blevet en af de mest uforudsigelige i en årrække, efter at den 61-årige Martin Schulz i januar blev udpeget som de tyske socialdemokraters kandidat til posten som kansler.



Schulz har været formand for EU-Parlamentet siden 2012.



En måling fra Forschungsgruppe Wahlen fredag viste, at Schulz kunne slå Merkel, hvis der var tale om direkte valg af forbundskansleren.



Forsa-målingen viser, at det indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland (AfD) er gået et procentpoint tilbage til otte procent. Den laveste opbakning til partiet i denne måling i syv måneder.



- For øjeblikket er AfD knap nok i stand til at score point på flygtningekrisen, som partiet har brugt til at vinde vælgere på.



- Den kaotiske ledelse i USA under præsident Donald Trump, som først blev fejret i partiet, synes at skabe bekymring mange steder i verden, siger lederen af Forsa, Manfred Güllner.



- Interne stridigheder i AfD spiller også ind, siger han.



Det venstreorienterede parti Die Linke ligger fortsat på otte procent, mens Miljøpartiet De Grønne ligger på syv procent.



Det liberale parti De Frie Demokrater er gået et procentpoint frem og ligger på seks procent, hvormed det ligger over spærregrænsen til Forbundsdagen på fem procent.



Målingen blev foretaget blandt 2502 vælgere i dagene 13.-17. februar.



/ritzau/Reuters