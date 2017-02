Dankortene blev igen brugt oftere i januar

Relateret indhold Tilføj søgeagent Dankort

Det går fortsat frem for brugen af Dankortet. I Januar blev Dankortet brugt flere gange og til at betale et større samlet beløb end i januar sidste år.



Det viser de senest tal fra selskabets bag Dankortet, Nets.



"Vi udvikler hele tiden Dankort, så det fortsat er brugervenligt, sikkert og billigt at benytte for både forbrugere og butikker."



"Forbrugerne kvitterer ved at øge brugen af Dankort," skriver ansvarlig for Dankort i Nets Jeppe Juul-Andersen.



Samlet blev Dankortet brugt til betalinger for 27 mia. kr. i januar, en stigning på små 700 mio. kr. i forhold til året før.



De var fordelt på 94,4 mio. transaktioner, et hop på 4,4 mio.



Dankortet blev brugt til at handel i fysiske butikker for 22,6 mia. kr. og på nettet til betalinger for 4,5 mia. kr. Førstnævnte en stigning på 2,0 pct. og sidstnævnte på 6,4 pct.



