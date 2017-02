ABB-chef stjæler 100 mio dollar fra kassen og flygter

Relateret indhold Tilføj søgeagent ABB

En særdeles speget sag har ramt den svensk-schweiziske industrikæmpe ABB, da en ansat i selskabets sydkoreanske datterselskab er forsvundet og tilsyneladende har stukket 100 mio. dollar i lommen.



Det er den ansvarlige for finanserne i Sydkorea, der - angiveligt i samarbejde med en eller flere uden for selskabet - er mistænkt for at fremstille falske dokumenter og stjæle 100 mio. dollar - eller knap 700 mio. kr. - fra ABB.



Den pågældende person forsvandt 7. februar, og efterfølgende opdagede ABB, at der var markante uregelmæssigheder i finanserne.



ABB samarbejder nu med politiet i Sydkorea og Interpol på at finde frem til personen og har desuden iværksat juridiske tiltag, der kan begrænse det økonomiske tab.



Selskabet understreger i en meddelelse, at problemerne udelukkende kan relateres til datterselskabet i Sydkorea.



På verdensplan har ABB 132.000 ansatte fordelt på 100 lande.



/ritzau/FINANS